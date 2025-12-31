麻薬使用で有罪のユ・アイン、個人事務所の登録手続きが完了　昨今の騒動受け対応か | RBB TODAY

俳優のユ・アインが、個人事務所の正式登録を完了していたことが分かった。

12月31日、韓国の「大衆文化芸術総合情報システム」によると、個人事務所「ユ・カンパニー有限会社」は今月22日に登録手続きを終えた。所在地は大邱広域市で、代表者名はユ・アインの本名であるオム・ホンシクとされている。

「ユ・カンパニー有限会社」は2016年3月に法人登記を終えていたが、今年、韓国芸能界で大衆文化芸術企画業の未登録問題が話題となったことを受け、急いで登録を済ませたとみられる。

（写真提供＝OSEN）ユ・アイン

なおユ・アインは2020年9月から2022年3月までの期間、計181回にわたり、プロポフォール、ミダゾラム、ケタミン、レミマゾラムなど計4種類の医療用麻薬類を常習投与した疑いで裁判にかけられ、懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。

◇ユ・アイン プロフィール

1986年10月6日生まれ。本名オム・ホンシク、韓国・大邱（テグ）出身。2003年のドラマ『四捨五入』でAraの恋人役を演じ一躍有名に。デビューから1年でファンミーティングが開催されるほど異例の速さで人気を高めるが、芸能活動を一時休止。2006年から活動を再開し、2010年のドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』で強い存在感を発揮。以降、ドラマ『ファッション王』『チャン・オクチョン』『密会』、映画『ワンドゥギ』『ベテラン』『王の運命－歴史を変えた八日間－』『バーニング 劇場版』などの話題作に出演した。2025年7月、麻薬類管理法違反の容疑などで懲役1年、執行猶予2年が確定した。

■【写真】ユ・アイン、復帰作は『パラサイト』監督作品？近況SHOTに集まる推測

■劇場公開から1カ月半、しかもヒット中なのにNetflixで…『スンブ』に注目のワケ

■“薬物騒動”ユ・アイン、出演映画の監督に直接謝罪していた「申し訳ないと…」