【2025振り返り】&TEAM、日本アーティスト史上初の“日韓ミリオン”達成！韓国デビューAL『Back to Life』でキャリアハイ | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

◇

日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日18時に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、発売初日に総出荷枚数110万枚を突破して“ミリオンセラー”を達成した。

これにより&TEAMは、日本と韓国の両国でミリオン出荷を記録するという、日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。“Japan to Global”を掲げる彼らが、そのスローガンを現実のものとする大きな一歩を踏み出した形だ。

今回の記録は、今年4月に発売された3rdシングル『Go in Blind（月狼）』の総出荷枚数を、初日で上回る勢い。自身初のミリオン認定を超えるキャリアハイを達成し、&TEAMが日本のみならずグローバルで確実に人気を高めていることを証明した。

（写真提供＝YXLABELS）&TEAM

『Back to Life』は、&TEAMの象徴である“オオカミ”の本能的で挑戦的な精神をテーマにした作品。挫折や試練に直面しても未来へと突き進む少年たちの姿を描き、幅広い音楽性に挑んだ意欲作となっている。

韓国の「ハントチャート」リアルタイム集計によると、発売初日の出荷枚数が110万枚を突破したことが確認されており、これは&TEAMの韓国デビューを飾るにふさわしい華々しいスタートとなった。同日20時から開催されたファンショーケースでは、MCからミリオン達成のサプライズ発表が行われ、メンバーと会場のファンが歓喜に包まれた。

メンバーは「LUNÉの皆さん、本当に愛してます。ぼくたちはいい結果を出したいと大きな目標を持ちながら準備してきて、LUNÉの皆さんに素敵なパフォーマンスをみせたい気持ちが大きかったです。LUNÉの皆さんのおかげで良い結果が出せて良かったです。デビュー初日から良いお知らせを聞いて、良い活動のスタートを切ることができました。本当に感謝しています」と韓国語で感謝を伝えた。

（写真提供＝YXLABELS）&TEAM

&TEAMは、5月から自身初のアジアツアーを開催し、さいたまスーパーアリーナでのアンコール公演を含め約16万人を動員。さらに、7月度ゴールドディスク認定では『Go in Blind（月狼）』が自身初のミリオン認定を受けるなど、日本を中心に圧倒的な存在感を示してきた。

10月27日にはタイトル曲『Back to Life』の音源とMVを先行公開。メンバーたちの迫真の演技が光る映像に、ファンからは「まるで映画みたい」「感情が揺さぶられる」といった声が寄せられた。

韓国デビュー作にしてミリオンを達成した&TEAM。日本発のグローバルアーティストとして、彼らが今後どんな進化を遂げていくのか、注目が集まる。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

■【独自写真】&TEAM、韓国デビュー「新たなスタート」

■【写真】ハルア、フレームレスメガネ姿の“完璧ビジュアル”

■【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル