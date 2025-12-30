Mrs. GREEN APPLE、バンド史上初の「レコード大賞」3年連続受賞！ | RBB TODAY

12月30日放送の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）にて、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「ダーリン」が「レコード大賞」を受賞した。Mrs. GREEN APPLEは2023年、2024年にも同賞を受賞しており、今回で3年連続受賞となる。3年連続受賞は、2008年、2009年、2010年に受賞したEXILE以来で、バンドとしては史上初の快挙となる。

Mrs. GREEN APPLE（C）TBS

日本レコード大賞は、日本作曲家協会が主催し、その年の音楽シーンを代表する作品・アーティストを表彰する年末恒例の音楽賞。「ダーリン」は、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソングとして書き下ろされ、2025年1月20日に配信リリースされた。