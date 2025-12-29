 僕が見たかった青空、2度目の全国ツアー＆初の野外ワンマン開催を発表！ | RBB TODAY
僕が見たかった青空、2度目の全国ツアー＆初の野外ワンマン開催を発表！

　僕が見たかった青空（通称：僕青）が28日、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENでワンマンライブ「BOKUAO青春納め2025」を開催した。公演内では、2026年3月から全国6都市で行う2度目の全国ツアーと、結成3周年記念日となる2026年6月20日に山梨県・河口湖ステラシアターで初の野外ワンマンライブを実施することが発表された。

僕が見たかった青空

　昨年は無観客での開催となった年末ライブだが、今年は有観客で実施。2025年にリリースした楽曲を中心に、全22曲を披露した。オープニングは、グループ初となるロビー中継からスタート。会場に届いた祝い花とともに、これまでの楽曲の振り付けを交えながらステージへ向かい、ファンとのコール＆レスポンスが特徴の「青空ディスコティック」で幕を開けた。続けて、5thシングル「恋は倍速」収録曲を立て続けに披露し、序盤からテンポよく構成していった。

僕が見たかった青空

　MCを挟み、6thシングル「視線のラブレター」収録の全5曲も披露。「あの頃のトライベッカ」ではステッキを用いた演出で、楽曲の空気感を際立たせた。

　中盤のMCでは、全国ツアー「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」を、3月29日の東京公演を皮切りに全国6都市7会場で開催すると発表。副リーダーの柳堀花怜は「私たちの目標としていた全国ツアーを再び行えることは最高の機会だと思います。さらに気合を入れて、みなさんのもとへ行けるよう頑張ります」と意気込みを語った。

　ライブ中盤には「暗闇の哲学者」や、メンバーが振り付けを考えたというダンスインターを挟み、坂道AKBのカバー曲「誰のことを一番 愛してる？」もパフォーマンス。後半は7thシングル「あれはフェアリー」収録曲を織り交ぜ、八木仁愛がソロ曲「This is Heaven！」を初披露する場面もあった。スタンドマイクを使った演出で、歌とダンスを届けた。

僕が見たかった青空

　終盤にはリーダーの塩釜菜那が「ここで、もう一つ大切なお知らせをさせてください」と切り出し、2026年6月20日に初の野外ワンマンライブ「結成3周年記念　僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を開催すると発表。塩釜は「青空の下で皆さんと一緒に結成3周年をお祝いできたら嬉しいです」と語った。

僕が見たかった青空

　本編ラストは「好きになりなさい」。年末らしく、だるまに願掛けする演出も取り入れながら締めくくった。

　アンコールでは、年内でグループを卒業する持永真奈が登場。ファンとメンバーへの感謝を言葉にし、「あの日 僕たちは泣いていた」「青空について考える」を披露した。ラストナンバーには「炭酸のせいじゃない」を選曲し、アカペラを取り入れた導入から現体制最後のハーモニーを響かせた。

僕が見たかった青空
僕が見たかった青空

僕が見たかった青空・金澤亜美、雪が舞う幻想的なカット！2026年の抱負語るインタビューも | RBB TODAY
画像
「僕が見たかった青空」のメンバーが表紙やグラビアに登場。各メンバーの2025年の振り返りや抱負、卒業を控えた持永真奈の最後の姿などを紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/23/241395.html続きを読む »

真っ赤なドレスに身を包んだ僕青・金澤亜美＆杉浦英恋＆八木仁愛が表紙に登場！ちょっぴり大人っぽい表情にも注目 | RBB TODAY
画像
26人が登場する特集号で、表紙は金澤亜美、杉浦英恋、八木仁愛。卒業生や新星も紹介し、多彩な内容と豪華付録付。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/18/241204.html続きを読む »

あれはフェアリー (SG+Blu-ray Disc) (初回盤 Type-A) - 僕が見たかった青空
￥1,718
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
僕が見たかった青空 ～23人の青空たち～
￥1,617
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
