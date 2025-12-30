『爆笑ヒットパレード2026』出演者が決定！M-1グランプリ最終決戦3組など実力派芸人が登場 | RBB TODAY

2026年1月1日午前7時から午後2時50分まで、元日恒例の生放送お笑いバラエティー『新春！爆笑ヒットパレード2026』（フジテレビ系）が放送される。

出演者には爆笑問題をはじめ、多数の人気芸人が決定。ザ・ぼんちなどの大ベテランから、M-1グランプリで話題を呼んだ旬の若手まで幅広く出演する。

毎年常連の爆笑問題は、前年の話題を過激に振り返る恒例の漫才を披露予定。さらに、フットボールアワー、南海キャンディーズ、ナイツ、ハナコ、ロッチといったおなじみの人気芸人に加え、M-1グランプリ2025優勝のたくろう、最終決戦を戦ったエバース、ドンデコルテ、THE SECOND～漫才トーナメント～2025優勝のツートライブ、R-1グランプリ2025優勝の友田オレ、キングオブコント2025優勝のロングコートダディなど、2025年を代表する実力派が登場する。

また、ここ2年続けて放送してきた企画「きのうの紅白ものまね合戦」も今回も実施。一流のものまね芸人たちが前日の『第76回NHK紅白歌合戦』を見て、そのワンシーンを“一晩でネタに昇華”し、生放送で披露するという名物企画だ。今回はネタ作りの現場にも密着し、ものまね芸人たちの気迫を伝えるほか、紅白出場歌手も応援に駆けつける。

さらに番組では、浅草寺や東京スカイツリーなどから生中継も実施。前回は「山内健司 vs 田中卓志」の大げんかが話題となったが、今年は何が起こるのか注目が集まる。加えて、猪狩蒼弥、やす子、村重杏奈ら“田中軍団”が視聴者へのお年玉プレゼントをかけ、体を張った爆笑ゲームに挑戦する。

『新春！爆笑ヒットパレード2026』は2026年1月1日午前7時から午後2時50分まで生放送。MCはかまいたち、進行は堤礼実と小室瑛里子が務める。

【出演者一覧】

MC：かまいたち

進行：堤礼実 （フジテレビアナウンサー）、小室瑛里子 （フジテレビアナウンサー）

・ネタ出演

囲碁将棋、ウエストランド、エバース、ガクテンソク、ギャロップ、ザ・ぼんち、さや香、ジャルジャル、真空ジェシカ、タイムマシーン３号、たくろう、ツートライブ、東京ホテイソン、どぶろっく、トム・ブラウン、友田オレ、ドンデコルテ、ナイツ、永野、南海キャンディーズ、錦鯉、ニューヨーク、NON STYLE、ハイヒール、爆笑問題、バッテリィズ、ハナコ、ハライチ、ファイヤーサンダー、フットボールアワー、紅しょうが、マヂカルラブリー、ママタルト、豆鉄砲、マユリカ、ミキ、ミルクボーイ、モグライダー、ヤーレンズ、ロッチ、ロングコートダディ、笑い飯 （五十音順）

・中継

アンガールズ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、村重杏奈、やす子（五十音順）／ダチョウ倶楽部

・馬鹿オモロいネタ発表会

進行：ニューヨーク

いぬ、インポッシブル、ウエスP、ウォーターズ、蛙亭、ガクヅケ、金澤TKCファクトリー、今夜も星が綺麗、島田珠代、そいそ～す、ソマオ・ミートボール、W刑事、ダンビラムーチョ、ちゃんぴおんず、TOKYO COOL、ネルソンズ、5GAP、や団、ヤンシー＆マリコンヌ、ロビンフット （五十音順）

・新春！馬れたてキャラ誕生

進行：村上（マヂカルラブリー）

井戸田潤（スピードワゴン）、くっきー!（野性爆弾）、森下直人（ななまがり）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、レインボー （五十音順）

・きのうの紅白ものまね合戦

RG（レイザーラモン）、エハラマサヒロ、おばたのお兄さん、キンタロー。、古賀シュウ、斎藤司（トレンディエンジェル）、沙羅、ダークホース山出、都留拓也（ラパルフェ）、原口あきまさ、みかん、Mr.シャチホコ、ヤジマリー。（スカチャン）、よしこ（ガンバレルーヤ） ほか （五十音順）

（ゲスト）小栗有以（AKB48）、水森かおり（五十音順）

・歌唱アーティスト

OWV、OCTPATH （五十音順）

・ゲスト

あの、岡崎紗絵、国本梨紗、高橋ユウ、田中美久、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER） 中川安奈、長浜広奈、ハシヤスメ・アツコ、真中まな（FRUITS ZIPPER）、森香澄、森日菜美 （五十音順）

※出演者は変更になる場合がある