乃木坂46・梅澤美波、凛とした表情からリラックスした姿まで！アイドル誌表紙を飾る | RBB TODAY

乃木坂46のキャプテンとしてグループをけん引する梅澤美波が、17日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』12月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。

撮影/HIROKAZU・双葉社

巻頭特集では、梅澤の「強さ、やさしさ、美しさ」にフォーカス。海や森を一望できる大自然というシチュエーションで、梅澤だからこそ出せる強くやさしく美しい姿をとらえている。

ポストカードA

大自然の中で凛とした表情を見せる表紙カットに加え、ロッジでくつろぐリラックスした姿も掲載。梅澤の様々な表情をとらえた一冊となっており、ロングインタビューも収録されている。

乃木坂46・鈴木佑捺（撮影/北浦敦子・双葉社）

ポストカード

裏表紙には、梅澤を推しと語る6期生・鈴木佑捺が登場。中面グラビアでも、東京という街の中で透明感、癒したっぷりのチャーミングさ溢れる仕上がりに。お転婆でサメ映画が好きだったという小学生時代の話などインタビューも必読だ。さらに金川紗耶×佐藤璃果、五百城茉央×海邉朱莉も登場するなど、乃木坂46大特集な1冊となっている。