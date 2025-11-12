食べ応え抜群の醤油豚骨ラーメン！餃子の王将、新メニュー「極王ラーメン」を明日発売 | RBB TODAY

餃子の王将は11月13日から「餃子の王将を極める」プレミアムメニューの極王シリーズとして「極王餃子の王将ラーメン」を販売する。

「極王餃子の王将ラーメン」(税込980円)

同商品は醤油豚骨ベースのコク旨スープとコシのある平打ち麺に、大ぶりのプレミアム焼豚や白ネギ、チンゲン菜などをトッピング。プレミアム焼豚は、日本ハム社の国産ブランド豚「麦小町」を使用した、ジューシーで肉の旨味がぎゅっと詰まったこだわりの逸品だ。サクサクのフライドオニオンと香ばしい焦がしネギオイルを調合した”フライドオニオン焦がし葱油”がスープに溶け込み、さらに香味豊かでコク深い味わいのラーメンとなっている。商品価格は、1人前891円（税込980円）となっている。

さらにトッピングメニューも新登場する。極王餃子の王将ラーメンにも使用している「プレミアム焼豚」をはじめ、「青森県産にんにく」、「こだわりの玉子（生）」などのトッピングメニュー8品も11月13日より選べるようになった。

トッピングメニューは「プレミアム焼豚」380円（税込418円）「炭火焼焼豚（5枚）」300円（税込330円）「焼豚（3枚）」260円（税込286円）「青森県産にんにく」180円（税込198円）「メンマ」180円（税込198円）「白髪ネギ」180円（税込198円）「煮玉子」150円（税込165円）「こだわりの玉子（生）」130円（税込143円）。なお、トッピングメニューの持ち帰りはできない。

販売は11月13日から全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で開始される。ただし一部店舗を除く。