マックフルーリーのストロベリー＆オレオ味が3年ぶりに復活！新CMに広瀬すずと宮﨑あおいが姉妹役として登場 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、"寄り道マック♡"キャンペーンの第4弾として「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を11月19日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。

“寄り道マック♡”キャンペーン 第4弾

同商品は2022年11月に期間限定販売の"ホリデーマックフルーリー"として登場。反響を呼んだ「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を復活し、名称を新しく刷新した期間限定商品だ。濃厚でなめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込んだ。ほろ苦いオレオ クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる、ホリデーシーズンにピッタリな華やかなスイーツとなっている。

さらに「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、この季節だけお楽しみいただける数量限定パッケージで登場。同商品はレギュラーメニューとして大人気で、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量した、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめる、食べ応えのある商品だ。

マックフルーリー 超 オレオ クッキー 340 円～

また、11月18日から放送予定の新TVCMでは、広瀬すずと宮﨑あおいが姉妹役としてこの冬も再登場。今作でもPUFFYの名曲「これが私の生きる道」の本人歌唱の替え歌に乗せ、ホリデーシーズンの買い物帰りに期間限定のホリデーマックフルーリーをマクドナルド店舗に"寄り道マック♡"して楽しむ二人の仲睦まじい様子を描いている。

マックフルーリー「寄り道マック ホリデーの寄り道」篇（30 秒）

さらに、同日から広瀬すず、宮﨑あおいが登場する新TVCM、寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇も放送開始する。今までの"寄り道マック♡"のポップな雰囲気とは異なり、広瀬と宮﨑の演技力が堪能できるワンカット映像を用いた新TVCMとなっている。

寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇（30 秒）

