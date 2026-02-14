日本国籍を捨て韓国人になった歌手、キムタク似だった？過去に整形告白も「よく声をかけられた」 | RBB TODAY

歌手カンナムが、旧正月の帰省に合わせて“サービスエリア制覇”に挑戦した。

最近、YouTubeチャンネル「Kangnami」には、「旧正月の帰省のときに必見！韓国サービスエリア13カ所制覇」というタイトルの動画が公開された。

【画像】「すぐバレた」カンナム、鼻の整形を告白

カンナムは、「本当は（BIGBANGの）D-LITEと行く予定だったけど、彼の喉の調子が良くなくて、また今度にしようと言った。だから1人でやることになった」と明かし、“単独グルメツアー”を予告した。

最初に立ち寄ったのは、ハナドリームサービスエリア。会計を済ませようとした彼は、「手が凍えちゃって、カードが抜けない」と慌てた様子を見せ、寒さのなかのちょっとしたハプニングで笑いを誘った。

続けて、西河南（ソハナム）サービスエリアでは、妻で元スピードスケート選手のイ・サンファが好きなドーナツブランドを発見すると、「サンファが好きなやつだ。僕が奢るよ」と太っ腹ぶりを見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）カンナム

スタッフがコーヒーまでねだると、快く支払い「今日は暴食するぞ」と冗談を言った。

処仁（チョイン）サービスエリアに到着した彼は、「百貨店みたいだ」と規模に驚き、コサム湖サービスエリアでは、大型スーパーを連想させる施設に感嘆した。

特に、たこ焼き屋を見つけると、「昔のあだ名は『木村たこ焼き』だった。かっこよすぎて、よく声をかけられた」と彼ならではの見栄を張り、スタッフを大笑いさせた。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

■【写真】日本国籍を放棄して“韓国人”となったカンナム、その理由を明かす

■【画像】「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健、カンナムへの態度が炎上

■【写真】五輪金のイ・サンファ選手と結婚したカンナム、ディズニーデート公開