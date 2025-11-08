 HKT48地頭江音々が卒業記念写真集発売「卒業旅行」テーマに北海道ロケ | RBB TODAY
HKT48地頭江音々が卒業記念写真集発売「卒業旅行」テーマに北海道ロケ

『HKT48 地頭江音々卒業写真集(タイトル未定)』(©細居幸次郎/玄光社)
HKT48地頭江音々、「卒業旅行」がテーマの2nd写真集が発売決定！シーツを口元に寄せたアンニュイな先行カット公開

　2026年1月15日、HKT48地頭江音々の卒業記念となる写真集『HKT48地頭江音々卒業写真集（タイトル未定）』（玄光社）が発売される。

　地頭江は宮崎県出身の25歳。2016年7月にHKT48の4期生としてお披露目され、同年9月に劇場公演デビュー。2017年の「HKT48 6周年特別記念公演」にて正規メンバー昇格し、チームKIVに所属。HKT48の19thシングル『半袖天使』で初のセンターを務めた。

　地頭江は2025年7月にグループからの卒業を発表 。「卒業した後の私の姿を想像して欲しい」という本人からリクエストのもと、北海道を舞台にロケを敢行 。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取った作品となっている。

　街並みで過ごす一コマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿。1カットごと、1ページをめくるごとに地頭江の「未来」を感じさせる、メッセージを込めた1冊だ。

　また2026年1月17日(土)、18日(日)にはHMV HAKATA、2026年1月24日(土)にHMV SHIBUYAで写真集のお渡し会の開催も決定している。

　地頭江は「卒業を記念して2nd写真集を出させていただけることになりました！HKT48で過ごした時間が結んでくれたあたたかい縁で最後にこんなに素敵な写真集を残すことが出来て本当に嬉しいです！テーマは『卒業旅行』。9年間一緒に過ごしてきた"これまで"と"これから"が繋がるような作品になっています。HKT48での思い出と一緒に愛してもらえますように。」と語っている。


