『愛の不時着』カップルに続く、シン・ミナ♡キム・ウビンの“世紀の結婚式” 「あとは秋だけ」といわれる理由 | RBB TODAY

約10年に及ぶ長期交際の末、また一組のトップスター夫婦が誕生した。

俳優キム・ウビンと女優シン・ミナがついに夫婦となり、韓国芸能界に新たな「世紀の結婚式」を刻んだ。

キム・ウビンとシン・ミナの所属事務所AMエンターテインメントは、「長い時間をかけて築いてきた厚い信頼を土台に、互いの伴侶になることを約束した」と結婚を公式発表した。

“冬”を象徴する結婚式に

結婚式は12月20日、ソウル市内の新羅ホテルで、両家の家族と親しい知人のみが出席する非公開形式で行われた。

キム・ウビンは事務所の発表に先立ち、ファンカフェに直筆の手紙を掲載し、「長い時間を共にしてきた恋人と家庭を築き、これからは一緒に歩んでいこうと思う」と自ら結婚を報告し、ファンに感動を与えた。

2人は2015年、ある広告撮影をきっかけに縁を結び、公開恋愛をスタートさせて以来、長年にわたり愛を育んできた芸能界屈指の長寿カップルだ。特にキム・ウビンが2017年に上咽頭がんと診断され、活動を中断した際には、シン・ミナがそばで支え続けたことが知られており、2人の愛はより深い感動を呼んだ。

（写真提供＝AMエンターテインメント）キム・ウビン（左）とシン・ミナの結婚式

結婚後に公開されたウェディングのビハインドストーリーも話題を集めている。

ウェディングディレクティング会社はSNSを通じ、「前日の夜になってようやく撮影の知らせを知ったほど、静かに準備された結婚式だった」とし、「ドレスを着て階段を降りてくるシン・ミナを見つめるキム・ウビンの眼差しが忘れられない」と伝えた。

さらに、「みぞれ予報だったその日、25年ぶりに初雪が大雪だった。雪の中で最後の撮影をしながら、この2人は本当に幸せに暮らすだろうと思った」と付け加えた。実際、雪が一面に積もった幻想的な風景の中で行われた2人のウェディング撮影は、まるで映画のワンシーンのような美しさで、ファンの心をつかんだ。

（写真＝AMエンターテインメント）キム・ウビン（左）とシン・ミナ

2人の結婚のニュースとともに、改めて芸能界の「トップスター夫婦」が残してきた名ウェディングシーンにも注目が集まっている。

直近のトップスター夫婦は、2022年3月に結婚したヒョンビンとソン・イェジン。春の花のように華やかな屋外ウェディングと純白のドレスで、「童話のような春の結婚式」の象徴となった。

（写真提供＝VASTエンターテインメント）ヒョンビン（左）とソン・イェジンの結婚式

また、ウォンビンとイ・ナヨン夫妻は、江原道の麦畑で、緑あふれる自然を背景にした質素なスモールウェディングにより、「夏の感性ウェディング」の代表例として語り継がれている。

（写真提供＝eden9）イ・ナヨン（左）とウォンビンの結婚式

そして今回のキム・ウビン、シン・ミナ夫妻は、雪が降りしきる日のウェディング写真によって、一躍「冬のウェディングのアイコン」となった。

これを受け、ネットユーザーからは「ヒョンビン＆ソン・イェジンが春、ウォンビン＆イ・ナヨンが夏、キム・ウビン＆シン・ミナが冬なら、あとは秋だけ残った」「世紀の結婚式の写真、四季がすべてそろっていく」「次の秋ムードのウェディングの主役は誰だろう」といったユーモラスな反応が寄せられている。

これまで韓国芸能界では、シン・ソンイルとオム・エンランを皮切りに、チェ・スジョンとハ・ヒラ、チャ・インピョとシン・エラ、キム・スンウとキム・ナムジュ、チャン・ドンゴンとコ・ソヨン、チソンとイ・ボヨン、RAINとキム・テヒ、ヒョンビンとソン・イェジンなど、時代を代表するトップスター夫婦が誕生してきた。

そして今、キム・ウビンとシン・ミナがその系譜に名を連ね、また一組の伝説的カップルとして残ることになった。

春、夏、そして冬までそろったトップスターたちのウェディング名場面。残るは秋の主役だ。はたして次の「世紀の結婚式」を飾るのは誰なのか、ファンの関心が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

