HKT48・地頭江音々、笑顔が映える表紙カット公開！ 卒業写真集タイトルは『ねね』に決定 | RBB TODAY

12月23日、2026年1月15日に発売されるHKT48地頭江音々の卒業写真集のタイトルが『ねね』（玄光社）に決定。合わせてカバーカットも公開された。

1st写真集のタイトルは『彼女の名前』。そこから約3年、その名前を何度も呼んでほしいという思いから卒業写真集タイトルが『ねね』に決まった。

HKT48 地頭江音々卒業写真集『ねね』©細居幸次郎/玄光社

地頭江からの「卒業したあとの私の姿を想像して欲しい」というリクエストのもとに北海道でロケを敢行した同作は、「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取っている。街並みで過ごす一コマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿。1カットごとに、1ページをめくるごとに地頭江音々の「未来」を感じさせる、メッセージを込めた1冊だ。

HKT48 地頭江音々卒業写真集『ねね』©細居幸次郎/玄光社

帯コメントでは「いつか、どこかの街角で見かけたら、そっと“彼女の名前”を呼んでほしい。ねねならきっと、変わらないまなざしで懐かしく振り向いてくれるはずだ」と記されている。

活動本拠地の福岡と東京でイベントを開催する。2026年1月17日、18日にはHMV HAKATA、2026年1月24日にHMV SHIBUYAで写真集のお渡し会の開催が決定した。

地頭江は「卒業を記念して2nd写真集を出させていただけることになりました！HKT48で過ごした時間が結んでくれたあたたかい縁で最後にこんなに素敵な写真集を残すことが出来て本当に嬉しいです！テーマは『卒業旅行』。9年間一緒に過ごしてきた“これまで”と“これから”が繋がるような作品になっています。HKT48での思い出と一緒に愛してもらえますように。」と語っている。

地頭江は宮崎県出身の25歳。2016年7月にHKT48の4期生としてお披露目され、同年9月に劇場公演デビュー。2017年の「HKT48 6周年特別記念公演」にて正規メンバー昇格し、チームKIVに所属。HKT48の19thシングル『半袖天使』（2025年7月23日発売）で初のセンターを務めた。今冬に卒業予定。