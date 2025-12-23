 ウォーターサーバー会社がももクロとのコラボを装い勧誘......不適切な営業活動を謝罪 | RBB TODAY
ウォーターサーバー会社がももクロとのコラボを装い勧誘......不適切な営業活動を謝罪

　ウォーターサーバーの事業会社・プレミアムウォーターが23日、公式サイトを更新。グループの営業販売会社がイベント出展時に、週末ヒロイン ももいろクローバーZ（ももクロ）および所属事務所と同社がコラボレーションを実施しているかのように説明し、契約を促す営業活動を行っていたことが判明したとして謝罪した。

　問題が確認されたのは12月12日から12月25日までさいたま新都心けやきひろばで開催されている『たまアリ△タウンクリスマスマーケット2025』の出展ブース。来場者に誤認を与えるような営業トークは容認していないとし、「今回の事態を極めて重く受け止めております」と説明。該当の営業販売会社に厳重注意を行ったうえで、グループ全体のコンプライアンス教育と指導を徹底するとしている。

　また、12月12日～21日に当該ブースで契約した顧客には、同社から個別に連絡し、状況説明を行うとともに、返金および契約解除の希望があれば対応するとした。イベント主催者側も同日、「事実判明後、ただちに営業を停止」したと発表。ブースは12月25日まで出店予定だったという。


