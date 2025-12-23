声優・涼本あきほ、ファン待望のメイド服姿も収録！1st写真集が発売決定 | RBB TODAY

2026年3月18日、声優の涼本あきほの1st写真集（イマジカインフォス）が発売される。

涼本が初の写真集のロケ地に選んだのは、以前から行ってみたかったという長野県だ。善光寺や国立天文台・野辺山などの長野の観光スポットを訪れたほか、本人の希望により温泉街や川での撮影も行われた。また、「写真集を出す際には必ず着る」とファンと約束していたというメイド服姿も収録されている。写真集を見るのも好きという彼女のこだわりが反映された一冊となっている。

『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット（C）イマジカインフォス

編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当する。

涼本は「写真集は声を使わない表現のお仕事なので、ちょっぴりの緊張と目いっぱいのわくわくを抱えて撮影してきました。場所はずっと行きたいと思っていた長野県。普段から思っていることではありますが、撮影を進めていくなかで、本当に私はたくさんの方に支えられてここにいるのだとあらためて痛感しました。私には何があるんだろうと走り出してから数年、私にはこれがあるんだぞ!と胸を張れるような宝物とたくさん出会ってきました。この写真集も、そんな宝物になると思います。たくさんの方の支えがあって、応援があって出来上がった一冊です。私を応援してくださっている方、まだ私のことを知らない方、多くの方にお手に取っていただけますように」とコメントしている。

『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット（C）イマジカインフォス

『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット（C）イマジカインフォス

涼本は10月16日生まれ、ヴィムス所属の声優。主な出演作は、アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』(有栖川夏葉)、『夢見る男子は現実主義者』(夏川愛華)、『THE NEW GATE』(ミリー)、『ひみつのアイプリ』(天羽かおる)ほかとなっている。各書店では特典付きで予約受付がスタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、発売記念イベントも開催される。

インフォスクエアでは期間内に予約した全員を対象に、1冊購入で【A.あなたのお名前&直筆サイン入り写真集】もしくは【B.あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージ】のいずれか選べる特典をプレゼントする。3冊セット購入者には上記A・B両方の特典に加え、2026年3月21日開催の写真集サイン会への招待特典が付与される。サイン会では希望のページに【お名前&直筆サイン】が入れられる。

また、インフォスクエアでは対象期間中に予約・購入した中から抽選で、涼本が長野で選んだサイン入りのお土産をプレゼントするキャンペーンも実施される。

アニメイトでは2026年1月19日23時59分までの早期予約者限定でスマホステッカーAを、ゲーマーズでは同期間にスマホステッカーBをプレゼントする。アニメイト限定版Aはボイスメッセージダウンロードシリアル付きで予価4290円(税込)、限定版Bは缶バッジ3種セット付きで予価5060円(税込)、限定版Premiumはボイスメッセージダウンロードシリアルと缶バッジ3種セット付きで予価5500円(税込)、通常版は予価3850円(税込)となっている。

ゲーマーズ限定版はA4サイズアナザーフォトブックとアクリルスタンド付きで予価6820円(税込)、通常版は予価3850円(税込)だ。

インフォスクエア限定版はB2タペストリー&メイキングDVD(4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)&L判ブロマイド7枚セット付きで予価11000円(税込)、通常版は予価3850円(税込)となっている。

タワーレコード通常版は予価3850円(税込)で特典L判ブロマイドが付く。

発売記念イベントとして、2026年3月21日に写真集サイン会(お客様のご希望のページにサイン&宛名入れ)が東京都内某所で開催される。対象法人はインフォスクエアで、参加方式は先着制だ（3冊セット予約者対象、応募期間は2026年1月19日23時59分まで）。

2026年3月22日にはタワーレコード新宿店で写真集お渡し会が開催される。参加方式は先着制で、応募期間は2026年1月19日23時00分まで。2026年5月10日には東京都内某所で特典ブロマイドサイン会が開催される。対象法人はアニメイト・ゲーマーズで、参加方式は抽選制となっている。応募期間は2026年4月20日23時59分までとなっている。