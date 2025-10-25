1st写真集で大胆露出のNMB48和田海佑、さらなるグラビア活動に意欲「卒業したらもっと行ける」 | RBB TODAY

NMB48の和田海佑が25日、都内にて「NMB48和田海佑写真集『確信犯』」（ワニブックス刊）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

同作は、キュートなルックス、水着映えする抜群のスタイル、独特のワードセンスと愛嬌あふれるキャラクターなどで人気の和田の1st写真集。撮影は沖縄で行い、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだチャーミングな姿から、セクシーなコスプレ、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンなど“攻めた”カットも満載で見どころの多い出来栄えに仕上がっている。

お気に入りは胸の谷間を大胆に露出したビキニカット。早朝に撮ったカットで顔が盛れているか心配だったそうだが、かわいく撮れていて「体もきれいに映っているなと思って」とお気に入りに選んだ理由を説明した。

メンバーからの反応を尋ねられると、小嶋花梨から「顔もかわいいし、胸も盛れていてすごい！」と連絡をもらったそう。これまではボディに自信がなかったものの、1st写真集を出したことにより「自信を持ってもいいんだ」と思えたことも明かした。

和田はグループからの卒業をすでに発表している。1st写真集の時点ですでに大胆なカットが満載だが、「アイドルを卒業したらもっと行けると思うので（笑）もっと、もっと行きたいと思います（笑）」と茶目っ気たっぷりに今後のグラビア活動に意欲を見せた。