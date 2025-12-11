桃月なしこ、天羽希純らゼロイチ美女10名のランジェリー姿！写真集『ゼロイチ学園 シーズン2』が2026年1月発売決定 | RBB TODAY

2026年1月23日、ゼロイチファミリア所属のタレント10名による写真集『ゼロイチ学園 シーズン2』（徳間書店）が発売される。

『ゼロイチ学園 シーズン2』（徳間書店）

同作は、ゼロイチファミリア所属のタレントが「もし学生だったら？」という妄想を元に、学校を舞台に制服×水着を展開するビジュアルブックの第2弾だ。赤間四季、天羽希純、宇咲、岸みゆ、黒木ひかり、十味、姫野ひなの、桃月なしこ、由良ゆら、横野すみれが登場する。

十味（C）徳間書店

岸みゆ #ババババンビ（C）徳間書店

姫野ひなの #Mooove!（C）徳間書店

8者8様のフレッシュな制服姿と弾けるビキニ姿を披露するほか、天羽希純がセクシーな保健の先生に、桃月なしこが美麗な校長先生に変身した。オール完全撮り下ろしで完成した、青春と妄想が詰まった1冊となっている。

赤間四季 #Mooove!（C）徳間書店

横野すみれ（C）徳間書店

天羽は「なぜか生徒ではなく保健室の先生（笑）。これは年齢的になのでしょうか？ でも、なんだか特別感があって保健室の先生に選ばれたことをうれしく思います！ 生徒ではできないいろんなことを、保健室でしちゃいましたよ（笑）」とコメントした。

天羽希純（C）徳間書店

宇咲は「事務所のみんなと制服を着て学校で撮影できてうれしかったです。こんな顔面偏差値の高い学校、毎日の登校すごく緊張してしまいますよね」と語った。

宇咲 #ババババンビ（C）徳間書店

黒木は「久しぶりの制服なのもあって少し恥ずかしく感じていましたが、着てみると『うわぁ…こんな感じだったなー』って思えてどこか懐かしさもありました（笑）。5.5年間高校に通っていたので制服には馴染みが人よりあるはずなんですが、久しぶりの制服は少し違和感がありましたね（笑）」とコメントした。

黒木ひかり（C）徳間書店

桃月は「どんな制服が着れるのかな？ と思っていたらまさかの校長先生で（笑）。教師飛び越えて学園のトップに君臨したかー！ とびっくりしました」と語った。2026年1月25日には出演者10名によるイベントも開催される。対面でのイベント、オンラインイベント共に実施する。