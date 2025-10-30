澄田綾乃、レトロ洋館で柔肌ヒップを大胆披露！4thイメージ作品の新チャプター配信開始 | RBB TODAY

30日より、澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』の新チャプターChapter5.ノスタルジアの配信が公開された。

澄田綾乃『ぶち好きっちゃ』©2025 Liverpool

「令和最強のメリハリボディ」と話題の澄田が、念願だった地元・山口県での初ロケを実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸び やかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない澄田綾乃の表情を映し出している。

同作品は、アイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K画質で全8チャプター+メイキングを随時配信中。初回登録者限定で1週間全作品無料キャンペーンを開催している。澄田は山口県出身の26歳。F カップの完璧なプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻し、ドラマ「不適切にもほどがある！」で胸の谷間メイク役を演じ話題となった。