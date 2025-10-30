澄田綾乃、レトロ洋館で柔肌ヒップを大胆披露！4thイメージ作品の新チャプター配信開始 | RBB TODAY

30日より、澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』の新チャプターChapter5.ノスタルジアの配信が公開された。
「令和最強のメリハリボディ」と話題の澄田が、念願だった地元・山口県での初ロケを実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸び やかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない澄田綾乃の表情を映し出している。
同作品は、アイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K画質で全8チャプター+メイキングを随時配信中。初回登録者限定で1週間全作品無料キャンペーンを開催している。澄田は山口県出身の26歳。F カップの完璧なプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻し、ドラマ「不適切にもほどがある！」で胸の谷間メイク役を演じ話題となった。
澄田綾乃、2nd写真集で“限界露出”！ギリギリライン攻めた衝撃ショット公開 | RBB TODAY
公式X（旧Twitter）フォロワー数28万超え、フォロワー数21万超えの我らがセクシーアイコン・澄田綾乃が、待望の2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）を彼女の誕生日でもある2月26日に発売する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/24/226107.html続きを読む »
“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、ビキニ姿公開！ 異名にふさわしい抜群のプロポーション | RBB TODAY
“令和最強のメリハリボディ”こと澄田綾乃が12日、自身のインスタグラムを更新。ビキニショットを公開し、その異名にふさわしい見事なプロポーションを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/12/229627.html続きを読む »