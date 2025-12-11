日向坂46・松田好花、「ANNX」初イベントでソロ曲熱唱！卒業セレモニーのサプライズ発表も | RBB TODAY

12月8日、日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』初の番組イベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか! in パシフィコ横浜」が開催された。

松田は2021年から『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』、『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』を経て、現在は『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』（毎週木曜24時から）のパーソナリティを務めている。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

同番組で初めてのイベント実施となったが、会場キャパを超える応募があり、卒業発表前にソールドアウトした。松田は「やっほっす～!」の挨拶で登場し、会場を見渡すと「初めてリスナーの姿を目にしましたが……層がわかりますね。コア層というか。知っている顔がたくさんある(笑)」と顔なじみのリスナーが集まったと笑顔で語った。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

ステージ上にはラジオブースのようなセットが用意され、そこに座ってトークを展開。イベント開始ギリギリまでメールを募集しており、会場に来ているリスナーからのメッセージが届いた。松田は「送り主が現場にいて、顔が見れるのはイベントならではですよね」と新鮮さに驚いていた。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

残念ながら抽選に外れ会場に来れなかったリスナーからのエールも紹介された。松田は先日日向坂46からの卒業を発表したばかりだが「もっと早く卒業を発表すれば良かったと思った(笑)」と笑いを誘う場面も。しかし実際は卒業を発表せずとも会場のキャパを超える応募があったことを明かし、「卒業発表する前にソールドアウトして、ありがたいです。こんなに多くの方が私のイベントに来たいと思ってくれたのは、本当にうれしい! 本当にありがとうございます!」と感謝を述べた。

フリートークでは、以前に『日向坂高校放送部』で話した「整体院で職業を聞かれて『事務職です』と咄嗟にウソをついたが、結果ウソを重ねる形になり苦しかった…」というエピソードの続きの話から展開。そのエピソードの放送後にある美容院へ行ったところ、担当した人が松田に気付き、松田がウソをつかなくても良いよう声をかけてくれたという話を紹介した。

その方とは数年会えない期間が続き、松田が卒業発表をする前日に偶然再会を果たしたとのこと。再会を喜びつつ話をしてみると、その美容師さんも店を辞める挨拶をしに来たタイミングだったそうで「運命を感じた」と明かし、「お互いに頑張りましょうね…!」とエールを送った。

また、よく番組に登場する“松田の友達”と、このイベントのために話題作りをしようと横浜を訪れた際の話も披露。『君はハニーデュー』のMV撮影の合間に河田陽菜と占いに行ったことを思い出し、友達とも一緒に行ってみると、卒業を控え、さらにラジオの仕事をしているにも関わらず「口に気をつけろ」と占い師に言われたという話題などで盛り上がった。

そして「結果、おいしくなりました!」のコーナーへ。リスナーから「大変な目にあったけど、結果的に“おいしくなった!”」というエピソードを送ってもらう番組お馴染みのコーナーだが、デスクの上には「ゆぅゆチャンス」と書かれた謎のボタンが用意されていた。

恐る恐るそれを押してみると、“ゆぅゆ”ことニッポン放送の林プロデューサーが登場。松田とじゃんけんで勝負し、勝ったほうが“お客さんにプレゼントをおごれる”という男気じゃんけん方式で対決した。勝利した林プロデューサーから、ニッポン放送からパシフィコ横浜への配送料1260円が支払われ、抽選で選ばれたリスナーに「明治のお菓子詰め合わせ」がプレゼントされた。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

続いては、日向坂46『君しか勝たん』TYPE-Bに収録された、松田の個人楽曲『好花deNight』を初歌唱。赤ジャージ姿に着替えて登場した松田は、ステージ上に設置されたベッドの上で飛び跳ねたり、横になったりと、同曲のMVのようなパフォーマンスでリスナーを熱狂させた。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

そのまま布団までかぶり、同名タイトルコーナー「真夜中の松田さん」へ。「松田好花が真夜中に言ってそうな寝言」を募集するコーナーということで、「パシフィコ横浜で番組イベント、ちょー気持ち良い～!」「私個人のイベントで機材席解放ってすごいの?」などイベントにまつわる寝言が寄せられた。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

エンディングでは、番組初イベントの感想を語り、さらに「このイベントは楽しんでもらえましたか?」とリスナーに聞き、拍手喝采のリアクションが返ってくると「感謝の気持ちでいっぱいです。普段聴いてくれている方を目の当たりにして、これからこの景色を想像しながらラジオができる気がします」とモチベーションに繋がったと明かす。そして「またお会いできますように!」と再びのイベントを開催したいと目標を掲げていた。

構成作家の“サトミツ”こと佐藤満春を迎えてのアフタートークでは、姉夫婦の愛犬「まる」が刺繍されたシャツが売れ残ってしまったことを嘆いたり、幕間で流れた「さとみっちゃんとおかみっちゃんのwみっちゃんラジオ」の裏話で盛り上がった。

さらに、松田の「卒業セレモニー」が、2026年1月29日にトヨタアリーナ東京で開催されることをサプライズで発表。「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)」の放送曜日ということで、リスナーから「(セレモニーの)会場でやって!」などのリクエストも寄せられた。

そして最後に「ありがとうございました!」と改めてリスナーに感謝を伝え、「またねー!やっほっす～!」の挨拶でイベントに幕をおろした。

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』（C）ニッポン放送

なお、このイベントの模様は12月13日16時より、ローチケ LIVE STREAMINGにてリピート配信される予定。また、12月11日24時から生放送の『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』では、「松田のトークがまだまだ聴きてぇか!ノーゲスト1人トークSP」と題して本イベントを振り返る予定だ。