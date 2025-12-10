くりえみ、胸元セクシーな動画公開にファン悶絶「うつくしい」「可愛くてたまらない」 | RBB TODAY

タレントでクリエイターのくりえみが9日、自身の公式インスタグラムを更新。朝のあいさつと共に、美谷間際立つセクシーな動画を公開した。

この日の投稿には、投稿文もシンプルに「good morning」とのコメントを添えて動画をアップ。公開された動画では、柔らかな光が差し込むベッドの上に横たわり、豊満なバストと白くなめらかな肌を披露。少し乱れた髪とアンニュイな表情でカメラを見つめながら、優しく微笑みかける様子をアップした。

この投稿を見たファンからは、「うつくしい。すき。」「可愛くてたまらない ヒキヨセラレル」「くりえみちゃん可愛すぎ」「朝起きて、くりえみさんが横で寝てたら、毎日が素晴らしい朝になりますね」など、その美貌を称賛する声が寄せられている。

※くりえみが投稿した胸元セクシーな動画（くりえみの公式インスタグラムより）