ノンスタ井上、ナダルら“嫌われ芸人”とバスツアー！「誹謗中傷の通知で携帯の電池無くなった」など衝撃エピソードを展開 | RBB TODAY

13日深夜0時28分より、かまいたちがMCを務める『かまいたちの知らんけど』（MBS）が放送される。今回はNON STYLE・井上裕介、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、お見送り芸人しんいちをゲストに迎え、「嫌われすぎてるから癒してあげようバスツアー、知らんけど」をお届けする。

「現役の嫌われ芸人」として名高い3人が集結した今回の旅は、移動中のロケバス内でのトークからスタート。濱家隆一が「失礼なタイトルですけど…」と苦笑いで切り出すも、ナダルは「嫌われ芸人にまだ入ってるか？」と納得がいかない様子を見せる。さらに、井上が「俺の背中を追いかけてたヤツ」と先輩風を吹かせると、ナダルは即座に「憧れてたわけ1ミリもない」とバッサリ。冒頭から不穏な空気が流れる中、お見送り芸人しんいちも参戦し、車内は早くもヒートアップする。

嫌われ芸人の本音トークにタジタジのかまいたち（C）MBS

しんいちは先輩2人に対し「CMをやっているから憧れる」と羨望の眼差しを向けるが、ナダルはすかさず「僕はCMしてるけど、井上さんは全くしてない」と指摘し、泥沼のマウント合戦へと発展。そんな彼らを見た濱家は、相方の山内健司に対し「唯一、お金にならない嫌われ方してる」と強烈な一言を放つ。「俺は全く違う」と全否定する山内だったが、ゲスト陣からもやり玉に挙げられ、徐々に“あちら側”へと引きずり込まれていく。

（左から）コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、お見送り芸人しんいち（C）MBS

NONSTYLE・井上裕介（C）MBS

トークはさらにディープな話題へ。濱家からの「嫌われ芸人と呼ばれることに慣れた？」という問いに対し、ナダルは「仕事は来るが割に合わない」と本音を吐露。しんいちも過酷なドッキリ企画への不満を爆発させ、そこから自身の将来像を語り出すと、そのあまりに赤裸々な内容に山内も「そんな嫌われたジジイに仕事こないんちゃう？」とタジタジになる場面も。また、嫌われ芸人になったきっかけを振り返る場面では、ナダルが「誹謗中傷のDMやリプで携帯の通知が鳴り止まず、電池がなくなった」という衝撃のエピソードを披露。これには井上も「俺も2万件きた」、しんいちも「あるあるです」と涼しい顔で同調し、かまいたちの2人を驚愕させる。

（左から）アクアパークで癒されまくる山内、井上（C）MBS

真の嫌われ芸人の結果は！？（左から）山内、井上、しんいち、ナダル（C）MBS

そして一行は癒やしを求めて「アクアパーク」へ向かい、イルカショーやふれあい体験で荒んだ心をデトックス。しかし、旅の最後には過酷な現実が待ち受けていた。夜の銀座に移動した一行は、井上、ナダル、しんいち、そしてなぜか山内も加わったメンバーの中で「誰が一番嫌われているのか」を決める街頭調査を実施することに。毒舌と本音が飛び交う中、一般市民の声によって選ばれる不名誉な「真の嫌われ芸人」の称号は誰の手に渡るのか。世間の冷たい風にさらされながらも、たくましく生きる芸人たちの悲哀と笑いが詰まった1時間となっている。