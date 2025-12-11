広瀬すず、姉・アリスの31歳誕生日報告に反応「おめ。ぱちぱち。」 | RBB TODAY

11日、女優の広瀬すずが自身の公式Xを更新。同日に31歳の誕生日を迎えた姉・広瀬アリスを祝福した。

この日、姉のアリスは自身のXで誕生日を迎えたことを報告。「31ちゃいになりました。ぱちぱち」といった愛らしい言葉とともに、自身が年齢を重ねたことをファンに伝えていた。この投稿には妹・すずもすぐさま反応。アリスの投稿を引用する形で、「おめ。ぱちぱち。」と投稿。姉の「ぱちぱち」という言葉に自身の祝福（拍手）を重ねるような、短くも愛のあるメッセージを送った。

この投稿には、「おめでとう、アリスさん！ すずちゃんの返信が姉妹愛全開でほっこりする～。」「久しぶりに姉妹ショット待ってます」「すずちゃんアリスちゃんの絡みいつぶりにみたかな？？尊い…！！！！！！」など、祝福の声や二人の飾らないやり取りに歓喜する声が寄せられている。

※広瀬すず、姉・広瀬アリスの誕生日を祝福した投稿