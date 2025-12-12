こんなボリューミーだったとは…韓国の美しき競泳選手、大胆ビキニSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の競泳女子選手チョン・ソウンが、意外なボリューム感を披露して話題だ。

チョン・ソウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「久しぶりにマミーと旅行♡」とキャプションに綴り、国内旅行に出かけた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、プールサイドで赤ワインを嗜みながらくつろぐチョン・ソウンが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、サングラスをかけて自然体な姿を見せている。

何より目が行くのは、ビキニからあらわになったボリューム感のある美スタイル。現役アスリートながらモデル顔負けの美貌を見せつけ、ファンからは「チョン・ソウンさん、やはり競泳女王ですね」などの絶賛が寄せられていた。

（写真＝チョン・ソウンInstagram）

チョン・ソウンは1996年4月5日生まれの29歳。現在は蔚山（ウルサン）広域市庁所属の競泳選手として活動しており、韓国代表として過去に2019年の第30回ユニバーシアード競技大会や2023年の杭州アジア大会、さらには世界水泳2大会などに出場した。2024年12月には女子200m個人メドレーで1分14秒21を記録し、韓国新記録を樹立している。

■【写真】韓国競泳美女、沖縄で見せた大胆ビキニSHOT

■【写真】“韓国陸上界のaespa・カリナ”、大胆水着姿に変身

■【写真】“水泳女神”と呼ばれた韓国の美女スイマー