 こんなボリューミーだったとは…韓国の美しき競泳選手、大胆ビキニSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

こんなボリューミーだったとは…韓国の美しき競泳選手、大胆ビキニSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
こんなボリューミーだったとは…韓国の美しき競泳選手、大胆ビキニSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】
  • こんなボリューミーだったとは…韓国の美しき競泳選手、大胆ビキニSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】

韓国の競泳女子選手チョン・ソウンが、意外なボリューム感を披露して話題だ。

チョン・ソウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「久しぶりにマミーと旅行♡」とキャプションに綴り、国内旅行に出かけた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、プールサイドで赤ワインを嗜みながらくつろぐチョン・ソウンが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、サングラスをかけて自然体な姿を見せている。

何より目が行くのは、ビキニからあらわになったボリューム感のある美スタイル。現役アスリートながらモデル顔負けの美貌を見せつけ、ファンからは「チョン・ソウンさん、やはり競泳女王ですね」などの絶賛が寄せられていた。

チョン・ソウン
（写真＝チョン・ソウンInstagram）

チョン・ソウンは1996年4月5日生まれの29歳。現在は蔚山（ウルサン）広域市庁所属の競泳選手として活動しており、韓国代表として過去に2019年の第30回ユニバーシアード競技大会や2023年の杭州アジア大会、さらには世界水泳2大会などに出場した。2024年12月には女子200m個人メドレーで1分14秒21を記録し、韓国新記録を樹立している。

【写真】韓国競泳美女、沖縄で見せた大胆ビキニSHOT

【写真】“韓国陸上界のaespa・カリナ”、大胆水着姿に変身

【写真】“水泳女神”と呼ばれた韓国の美女スイマー

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top