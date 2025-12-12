“アン・ジョンファンの奥さま”、きわどいドレス姿が刺激的…ミス・コリア出身の華やかさ健在【PHOTO】 | RBB TODAY

元サッカー韓国代表のアン・ジョンファンの妻であり、ミス・コリア出身タレントでもあるイ・ヘウォンが、大胆なパーティールックを披露した。

イ・ヘウォンは最近、自身のインスタグラムに「体調を崩してシャンパンを一杯も飲めなかった今日、それでもお姉さんたちのおかげで幸せでした」という文とともに、数枚の写真を公開した。

公開された写真の中でイ・ヘウォンは、四方を鏡で装飾した室内でセルカ（自撮り）を撮り、美貌を誇っている。別の写真では、体のラインが際立つ薄手のスリップドレスを着てパーティーを楽しんでいる姿が写っている。

知人たちと楽しい時間を過ごしたイ・ヘウォンは、優雅で華やかなシルエットで視線を引きつけた。

（写真＝イ・ヘウォンInstagram）

なお、イ・ヘウォンは1999年のミス・コリア「善」（準グランプリ）出身で、2001年にアン・ジョンファンと結婚し、1男1女をもうけている。

◇イ・ヘウォン プロフィール

1979年4月24日生まれ。1999年のミス・コリアで2位に輝いた経歴を持つ。2001年に3歳年上のサッカー選手アン・ジョンファンと結婚し、2004年に長女リウォン、2008年に長男リファンが誕生した。タレントとしてテレビ番組に出演したり、個人YouTubeチャンネルを運営したりする反面、「リ・ヘウォン・ライフスタイルカンパニー」のCEOを務めるなど、事業家としても活躍している。

