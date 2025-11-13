澄田綾乃、 地元・山口でしっとりグラビア！“思い出の海”でメリハリボディ披露 | RBB TODAY

13日、澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』の新チャプターChapter6「思い出の海」が、アイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K画質で配信開始された。
澄田は山口県出身の26歳。Fカップの完璧なプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻し、ドラマ「不適切にもほどがある！」で胸の谷間メイク役を演じ話題となった。
同作では念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない澄田の表情を映し出している。
同作品は全8チャプター+メイキングで収録時間は本編115分+特典映像11分。製作著作はリバプール株式会社、発売は株式会社コペルが手がけている。
「アイドル・オン・デマンド」は30日間2980円（税込）でアイドル動画が見放題のサービス。リバプール株式会社と株式会社コペルの作品約500タイトル以上を随時配信している。現在、初回登録者限定で1週間全作品無料キャンペーンを開催中だ。
