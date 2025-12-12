ベッド上で挑発的な雰囲気…“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、ミニスカ姿が「やばい」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミヨンがファンを魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、深めに開いたネックラインのトップスにミニスカートを合わせたミヨンの姿が収められている。

トップスからはしなやかなボディラインが際立ち、ちらりと見えるウエストが視線を奪う。また、ベッドの上でウインクをしたり、椅子に腰掛け足を組んだ挑発的なポーズが見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは、「本当に信じられない」「美しすぎる」「人間じゃない」「やばい、なんでこんなに可愛いの…」といった熱い声が寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンは11月3日に2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースしている。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

