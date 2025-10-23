北川景子、“凛とした美しさ”を捉えた2026年カレンダーが発売決定！ | RBB TODAY

12月20日、女優・北川景子のオフィシャルカレンダー『北川景子オフィシャルカレンダー2026』（SDP）が発売される。今回、表紙カット2種と特典カット4種が公開された。

MAILIVIS特典カット(デスク)©SDP

今回で13作目となるカレンダーは、年月を重ねるごとに深まる北川の魅力を余すことなく収録。エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。ナチュラルな素肌感を活かした柔らかなカットから、モードで洗練されたビジュアルまで、ひとりの女性としての“深み”と“凛とした美”を引き出している。

MAILIVIS特典カット(ポスター)©SDP

今回公開されたのは、表紙2種（ポスター版・デスク版）と特典カット4種の計6点。ポスター版表紙は、凛々しい佇まいの中に強さと華やかさを兼ね備え、内面の強さを滲ませる眼差しが印象的。一方、デスク版表紙はやわらかな表情としなやかさ、品のある佇まいを捉え、日常にそっと寄り添うような魅力を感じさせる。どちらも圧倒的な存在感を放つ仕上がりだ。さらに、異なる表情や雰囲気で構成された特典カット4種も公開され、北川の新たな一面を垣間見ることができる。

ポスター版表紙©SDP

制作には、スタッフィングからライティング、収録カットのセレクトに至るまで北川本人も参加。芯のあるビジュアルを心ゆくまで楽しめるカレンダーとなっている。

楽天ブックス特典カット(デスク)©SDP

楽天ブックス特典カット(ポスター)©SDP

北川は2025年、ドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務め、娘を失った悲しみと復讐心を抱く母親役での鬼気迫る熱演がSNS上で大きな話題となった。また、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、明治時代の変化に取り残されていく“武家の娘”をユーモラスに演じ、コミカルな才能も発揮。さらに、11月28日に公開される映画『ナイトフラワー』では、子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になる母親役で主演を務めることが発表されており、これまでのイメージを鮮やかに塗り替える役柄に公開前から大きな注目が集まっている。