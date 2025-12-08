5冠に輝いたパク・ボゴム、共演女優3人と“仲良しツーショット”　カップル運に恵まれた一日【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが授賞式「AAA 2025」で大賞を含む5冠を達成し、その勢いのまま、ドラマで共演した“カップル”たちと友情を深めた。

12月8日、パク・ボゴムは自身のインスタグラムに「月明かりが流れていた高雄の夜、共に笑いながら応答したすべての瞬間が本当に楽しかった。素敵な思い出をプレゼントしてくださってありがとうございます。今年1年、皆さん、おつかれさま！」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真の中でパク・ボゴムは、授賞式の舞台に負けないほど輝くホワイトタキシード姿を披露している。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）

Netflixシリーズ『おつかれさま』で共演したIUと並んでトロフィーを掲げ、ハートポーズを作りながら「ベストカップル賞」の受賞を喜び合う姿も写っている。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）IU（左）とパク・ボゴム

別の写真では、ドラマ『雲が描いた月明り』で「レジェンダリーカップル賞」を受賞したキム・ユジョンと寄り添い、鏡の前で完璧なビジュアルを誇っている。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）キム・ユジョン（左）とパク・ボゴム

さらに、ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』で息を合わせたヘリとも再会。授賞式に共に参加していたヘリとパク・ボゴムは、台湾の屋外で一緒にランニングする時間を過ごした。

オレンジ色のアウトドアジャケットを着たパク・ボゴムと、グレーの帽子をかぶったヘリは明るく笑いながらVサインを見せ、変わらない『応答せよ1988』の絆を感じさせた。同作の「10周年記念スペシャル」（tvN）が12月19日に公開される予定で、ファンの期待がさらに高まっている。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）パク・ボゴム（左）とヘリ

（写真＝パク・ボゴムInstagram）パク・ボゴム（左）とヘリ

なおパク・ボゴムは、12月6日に台湾・高雄で開催された「2025 AAA」で、「今年の男性主演賞（大賞）」をはじめ、「アジアセレブリティ賞」「ベストカップル賞」「ベストアーティスト賞」「レジェンダリーカップル賞」の計5つのトロフィーを獲得。“大賞俳優”としての存在感を証明した。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

