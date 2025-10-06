『ハイキュー!!』キャプテン大集合！大戸屋で限定メニュー＆グッズを15日より販売 | RBB TODAY

大戸屋がアニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーン「勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン」を10月15日から11月30日まで開催する。

『大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！』©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

同コラボでは、烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北信介の6名のキャプテンが登場する。期間中は、オリジナルビジュアルボード付き定食やオリジナルボトル付ソフトドリンク、描き下ろしを使用したコラボグッズを数量限定で販売する。

第1弾として10月15日から11月5日まで、澤村大地の「瞬発力ブースト飯」、及川徹の「相乗効果バランス飯」、牛島若利の「パワーチャージ飯」を各1880円で提供。第2弾は11月6日から11月30日まで、黒尾鉄朗の「ラリーを繋ぐスタミナ飯」、木兎光太郎の「試合前のコンディション飯」、北信介の「集中力全開ゾーン飯」を同価格で展開する。

第2弾 11月6日（木）から11月30日（日）©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

コラボメニュー1品注文ごとにコラボ限定描き下ろしビジュアルボードをランダムで1枚プレゼント。ビジュアルボードは34万食限定となっている。

コラボ限定描き下ろしビジュアルボード©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

オリジナルボトル付ソフトドリンクは各校のキャプテンがデザインされたボトルで、14万本限定で1本1200円。1人3個まで購入可能だ。

オリジナルボトル付ソフトドリンク（14万本限定）©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

コラボ限定グッズとして、アクリルスタンド6種各1650円、トレーディングホログラム缶バッジ6種ランダム550円、トレーディングしゃもじ&ごはん2連アクリルチャーム6種ランダム880円、クリアファイル660円、くっつきクロス1980円を販売する。

コラボ限定グッズ©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

さらに大戸屋公式アプリ会員限定でコラボキービジュアルのスマホ用壁紙をプレゼント。大戸屋公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストすると「コラボ描き下ろしビジュアルボード全7種セット」が当たるキャンペーンも実施する。