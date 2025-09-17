映画『鬼滅の刃』全世界興収680億円突破で歴史的ヒット！北米では日本アニメ映画OP記録を26年ぶりに更新 | RBB TODAY

劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来の興行成績が発表された。

同作は7月18日より日本で公開され、公開60日間で観客動員2304万人、興行収入330億円を記録。8月より海外地域での公開を順次開始し、日本を含む全世界で累計観客動員5500万人、総興行収入680億円を達成した。特に注目すべきは海外での記録更新だ。9月12日に公開開始となった北米では、歴代No.1となる日本アニメ映画オープニング記録「観客動員600万人・興行収入7060万ドル（約102億円）」を達成し、26年ぶりに記録を更新した。

海外125の国と地域では、それぞれの地域で日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録を樹立した。メキシコでは観客動員235万人・興行収入997万ドル、ブラジルでは観客動員115万人・興行収入487万ドルを記録。ヨーロッパでもイギリス、スペイン、イタリアなど各国で記録を更新している。

中東・アフリカ地域でも記録達成が続いた。サウジアラビアでは観客動員180万人・興行収入268万ドル、アラブ首長国連邦では観客動員88万人・興行収入152万ドルを記録した。

アジア・大洋州地域では、インドでアニメーション映画歴代No.1オープニング記録となる観客動員190万人・興行収入536万ドルを達成。オーストラリアでは観客動員208万人・興行収入321万ドルを記録している。