SixTONES・松村北斗、史上初の“3冠”達成！「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」発表 | RBB TODAY

講談社は16日、12月23日に発売されるファッション誌『ViVi』2026年2・3月合併号で発表される「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」の結果を公開した。同ランキングは2015年11月にスタートし、今回で10周年を迎える。

NOW部門で1位に輝いたのはTravis Japanの松田元太だ。ドラマやバラエティに引っ張りだこで、情報バラエティ番組「ぽかぽか」のレギュラー出演や「芸能人が本気で考えた!ドッキリGP」では「マツダマン」として人気を博した。また下半期は「24時間テレビ48」にて急遽の代役を務めたことも話題となった。

Travis Japan 松田元太(c)講談社 ViVi2026年2・3月合併号

松田は「実は前回4位だったのがちょっと悔しかった」と語り、今回のランキングでは1位を狙っていたという。初ランクインから6年、自身初の首位獲得となった。本人は「とにかく頑張ったな、楽しかったなと思えた半年だった」とコメントしている。誌面では1位獲得の喜びや2025年を振り返ってのエピソード、グループとしての目標などを語っている。初の1位獲得記念インタビューを2ページにわたって掲載した。

NEXT部門で1位となったのは岩瀬洋志だ。『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』で北くん役を好演し、持ち前の美しすぎる顔と驚異的なスタイルで、ファッションや美容業界から引っ張りだこだ。写真があがるたびに「ビジュつよ」「顔が綺麗で衝撃を受けた」とSNSを賑わせ、そのビジュアルとキャラクターで世を“よーじ沼”に引き込む令和のNEWスターがついにNEXT部門の王座に輝いた。

岩瀬洋志(c)講談社 ViVi2026年2・3月合併号

撮影現場に「よろしくお願いしまーす!」と颯爽と登場した岩瀬は、到着してすぐにババッとジャケットを脱ぎ、衣装候補から自身でピックアップしたのが今回着用しているレザージャケットのセットアップだった。試着をして「いいねぇ!これだ!」と即決し、その爆速コーディネートチェックに、「国宝級イケメンは自分に合った衣装も瞬時にわかってしまうのか……」と思わず唸ってしまうほどだった。

撮影が始まると、モニター越しにもかかわらず吸い込まれてしまいそうになるほどの目力に、ViViチームも圧倒されっぱなしだった。次から次へとポーズを変え、いろんな表情を魅せる岩瀬に、十分なカットは撮れているとわかっていながらも、カメラマンも担当編集もついつい「もっと見たい!」の気持ちが抑えられず、時を忘れて撮影に夢中になってしまった。

受賞インタビューでは岩瀬のチャーミングな一面もチラリ。SNSコンテンツでは、見た人をうっかり気絶させてしまうのでは……と心配になるほど、「あざとよーじ」全開となっている。

ADULT部門で1位に輝いたのは松村北斗だ。松村は過去にNEXT部門、NOW部門にて1位を獲得しており、今回のADULT部門1位獲得にて3部門全てでの首位、3冠を達成した。これはViVi国宝級イケメンランキング10年の歴史の中で初の快挙となる。

松村は「個人の“好き”が集まった結果なので、素直に嬉しいです」とコメントした。ADULT部門ということで、今年30歳となった松村の20代の頃との心境の変化、仕事への向き合い方の変化なども語っている。

ViVi国宝級イケメンランキングの誕生とほぼ時を同じくして初ランクイン、そして10周年の年に史上初の3冠達成。ViVi国宝級イケメンランキングの10年はほっくんと共にあり、と言っても過言ではない。今回はADULT1位に加え、3冠記念企画も実施したため衣装は2LOOK用意した。ADULTの風格と気品漂うツイードジャケット&コート姿のスタイリングに加え、お祝いムードたっぷりな立体バラのついたカーディガンのスタイリングを纏った松村も見られる。

松田、岩瀬、松村に加え、ViVi2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた方のピックアップ・インタビューと撮り下ろしも掲載している。