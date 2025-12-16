 井上陽水＆安全地帯の“伝説のコンサート”が蘇る！1986年神宮球場コンサートをNHKで2026年1月放送決定 | RBB TODAY
井上陽水＆安全地帯の“伝説のコンサート”が蘇る！1986年神宮球場コンサートをNHKで2026年1月放送決定

伝説のコンサート「井上陽水&安全地帯 1986 神宮球場」（C）NHK
　2026年1月10日、井上陽水と安全地帯が1986年に共演した伝説のコンサートが、4Kリマスター版でNHK BSにて放送される。


　1970年代から日本を代表するシンガー・ソングライターとして活躍してきた井上陽水と、80年代初頭に彼のバックバンドをつとめ、メジャーデビュー後には破竹の勢いで数々のヒット曲を送り出した玉置浩二ひきいる安全地帯。この2組のトップアーティストが1986年夏にただ一度だけ共演したコンサートを、最新のリマスター映像で放送する。

　コンサートが行われたのは東京・明治神宮球場。1986年8月20日と21日の2日間限定で実現したもので、当時NHK BS1では90分にわたる生中継特番が放送されるなど、音楽ファンの間にとどまらない注目を集めた。今回放送するのは、同年12月にNHK総合で放送された再編集版をベースに4Kビデオレストア技術で映像処理したもの。

　同番組では、『悲しみにさよなら』『プルシアンブルーの肖像』など安全地帯の大ヒット曲を皮切りに、井上陽水が『ミスキャスト』『ワインレッドの心』などソロステージを展開。その後の共演パートでは、『帰れない二人』『夢の中へ』『飾りじゃないのよ涙は』といった楽曲で客席が最高潮に盛り上がる。さらに「この日のためにふたりで書き下ろした」と紹介される『夏の終りのハーモニー』のデュエットでステージは幕を閉じる。


