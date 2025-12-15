最大1万2,277円おトク！UCC上島珈琲、コーヒー福袋2026第二弾を本日より発売 | RBB TODAY

UCC上島珈琲は15日より、UCC公式オンラインストアにてコーヒー福袋2026第二弾「【ワンドリップ】ブランド横断セット」と「「【豆】業務用2.3kg大容量セット」の2種の福袋を販売している。

UCC公式オンラインストア限定『コーヒー福袋2026第二弾』

「【ワンドリップ】ブランド横断セット」は5500円で、UCCグループの様々なブランドの製品を楽しめる。単品で購入した場合の合計金額よりも709円お得だ。

内容は「CAFE@HOME withチョコレートスイーツVP10g」「CAFE@HOME Shining Sunlight 晴れの日にVP10g」「CAFE@HOME in Bright time 明るい時間にVP10g」「CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりをVP10g」「CAFE@HOME Decaf Break ひと休みをVP10g」「CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸をVP10g」「ヒルス シングルオリジンセレクション 8g×7杯分」「ヒルス ハーモニアス ハワイコナブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個」「ヒルス ハーモニアス ゲイシャSHBブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個」「水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産 10g×3個」「CAFE@HOME オリジナルペーパーフィルター 3枚入り×2セット」となっている。

「【豆】業務用2.3kg大容量セット」は8000円で、ホテルやカフェでも採用されているUCC業務用の豆製品を大容量でたっぷりお得に楽しめる。単品で購入した場合の合計金額よりも1万2277円お得だ。

コーヒー福袋2026第二弾＜豆＞業務用2.3kg大容量セット 8,000円

内容は「UCC カフェネイチャー RA認証農園産コーヒー ダークロースト 500g（豆）」「U.COFFEE 石釜オリジナルブレンド 500g(豆)」「UCC 極味 まろやか仕立て 500g(豆)」「UCCグランゼストロング 500g(豆)」「UCC CN 水素焙煎コーヒー シティーロースト（豆）AP300g」となっている。