TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』30周年記念で2025年10月より再放送決定！記念品販売や大型イベント開催も | RBB TODAY

TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』30周年記念で2025年10月より再放送決定！記念品販売や大型イベント開催も

『新世紀エヴァンゲリオン』©カラー©khara
  • 『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)©カラー©khara
　1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズの放送開始から30周年を記念して、2025年10月からテレビ北海道・テレビ神奈川・テレビ静岡・テレビせとうちの4局で順次再放送されるほか、2026年以降に全国の各テレビ局でも放送される。

　放送スケジュールはテレビ北海道（TVH）が25年10月4日より毎週金曜25時50分から、テレビ神奈川（TVK）が25年10月3日より毎週木曜22時30分から、テレビ静岡（SUT）が25年10月4日より毎週金曜25時50分から2話ずつ放送、テレビせとうち（TSC）が25年10月10日より毎週木曜25時18分から放送。全国の各テレビ局でも2026年1月以降の放送を予定している。

　またTOKYO FMとのコラボレーションとして、2025年10月から2026年3月まで、レギュラー番組「FM EVA 30.0」（読み：エフエム・エヴァ・サーティ）の放送が決定した。番組では、毎週、作品にゆかりのあるクリエイターや歌手・声優、作品をこよなく愛するアーティスト迎え、知られざる制作秘話や「エヴァンゲリオン」体験を語ってもらう内容となっている。

　記念商品として、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】（Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray）が2025年12月10日に発売。 『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】（Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray）も同日に発売される。

　さらに30周年の集大成として「EVANGELION:30+ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が2026年2月21日～2月23日の3日間、横浜アリーナにて展示・体感コンテンツ、音楽ステージ、会場物販などが含まれる大型フェスイベントの開催も決定している。


