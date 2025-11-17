社員限定で楽しんでいた非売品『ベビースターしめじそば』が商品化！通販限定で本日より発売 | RBB TODAY

おやつカンパニーは、通販限定商品としてミニカップそば「ベビースターしめじそば」と「ベビースターこだわり素材」シリーズを11月17日より楽天市場店にて先行発売する。

社員限定の手土産がついに通販限定で登場！『ベビースターしめじそば』

「ベビースターしめじそば」は年末に帰省する社員の手土産として製造されていたミニカップそば。もともとは、同社の社員限定で楽しんでいた非売品だったという。フリーズドライの信州しめじと戸隠そば粉入りのカップそばを、コバラ満たしにちょうどいいミニカップサイズで楽しめる。

ベビースターしめじそば 2,550円（税込）

「ベビースターこだわり素材」シリーズは、三重の恵みを楽しめる贅沢な3品。「ベビースターこだわり素材（松阪牛ステーキ味）」は、三重県産松阪牛の牛肉ミンチを生地に練り込み、松阪牛の旨みと重厚な味わいのステーキ味を堪能できる。

ベビースターこだわり素材（松阪牛ステーキ味）1,500円（税込）

「ベビースターこだわり素材（伊勢海老味）」は、三重県産伊勢海老エキスを使用。伊勢海老を焼いた香ばしさとともに伊勢海老の風味と甘みが口いっぱいに広がる。

ベビースターこだわり素材（伊勢海老味）1,500円（税込）

「ベビースターこだわり素材（伊勢うどん味）」は、三重県の郷土料理「伊勢うどん」を表現。伊勢の老舗の糀屋のたまり醤油と熊野灘のかつお節使用し、濃厚な伊勢うどん味に仕上げた。

ベビースターこだわり素材（伊勢うどん味）1,500円（税込）

三重の魅力ある食材をベビースターならではのこだわりで仕上げた同シリーズ。日常にちょっとした贅沢を添える通販限定のベビースターは、食べ切りサイズの12袋入り。11月下旬より、おやつカンパニーAmazon公式ショップでも販売を開始する。