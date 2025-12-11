 PRONTOが初の福袋を年始に発売！2,000円分のギフトカードやマグカップがセットに | RBB TODAY
PRONTOが初の福袋を年始に発売！2,000円分のギフトカードやマグカップがセットに

『PRONTO（プロント）』初の福袋を2026年1月1日（木）より発売！
　PRONTOがは2026年1月1日より初の福袋「福袋2026」を発売する。福袋は3種類を用意。A セット5500円、Bセット4400円、Cセット3300円で、いずれも税込価格だ。


　福袋にはPRONTOの「ドリップコーヒー オリジナルブレンド」や「オリジナルマグカップ」「オリジナル巾着」の他、人気イラストレーター・アーティストのnorahiによるオリジナルデザインのトートバッグやクリアポーチ、プロントマネーギフトカードをセットにした。

　Aセットの内容は、norahiオリジナルデザインのミニトートバッグ、norahiオリジナルデザインのクリアポーチ、norahiオリジナルデザインのプロントマネーギフトカード2000円分、PRONTOオリジナルマグカップ、ドリップコーヒー オリジナルブレンド7Pだ。

「福袋2026」Aセット　5,500円

　Bセットの内容は、norahiオリジナルデザインのミニトートバッグ、norahiオリジナルデザインのプロントマネーギフトカード2000円分、PRONTOオリジナルコットン巾着、ドリップコーヒー オリジナルブレンド5Pだ。

「福袋2026」Bセット　4,400円

　Cセットの内容は、norahiオリジナルデザインのクリアポーチ、norahiオリジナルデザインのプロントマネーギフトカード2000円分、ドリップコーヒー オリジナルブレンド3Pだ。

「福袋2026」Cセット　3,300円　

　販売店舗は一部店舗を除くPRONTO全店。販売期間は2026年1月1日から1月18日まで。数量限定販売で、各店舗で無くなり次第終了となる。販売時間帯はカフェタイムのみで、サカバタイムは除く。店舗により時間帯が異なる。予約は2025年12月31日まで各店舗の店頭で受け付ける。

《村上弥生》

