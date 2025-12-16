不二家 銀座、サブレやオリジナルグッズが入った新春福袋！西武池袋本店で2026年1月2日より発売 | RBB TODAY

西武池袋本店の「不二家 銀座」で新春福袋「『不二家 銀座』限定 新春福袋」が2026年1月2日より数量限定で発売される。

福袋の内容は、コットントートバッグ(Owl Peko デザイン)、ペコサブレサンド(6個入)、復刻 手提げミルキー、ペコちゃんメッセージカード、ペコちゃん 2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん、まねきペコちゃんの6点だ。まねきペコちゃんは赤と白のいずれかが入る。

また、不二家 銀座ではワンハンドで気軽に食べられる「ポケットショートケーキ」に新春らしい贅沢な限定フレーバーが登場。ふわふわブッセ生地に沖縄県産和三盆糖入り練乳クリームとカスタードクリーム、福岡県産あまおう苺、茨城県産淡雪をサンドした。新春を彩る苺と白苺の2種のこだわり苺を飾った贅沢な一品だ。値段は税込842円で、12月29日から2026年1月10日まで期間限定で発売される。

「ポケットショートケーキ（福岡県産あまおう苺＆茨城県産淡雪）」税込842円

年末年始の手土産にぴったりなギフト商品も登場。「不二家 銀座」と「西洋菓子舗 不二家」でミニペコサブレ缶が登場。不二家洋菓子店で発売中の「ペコサブレ」の食べやすいミニサイズだ。香ばしく、サクサク食感に焼き上げたペコちゃんのかわいいミニサブレが30枚入っている。

「ミニペコサブレ缶（30枚入）」税込3,300円

「ミニペコサブレ缶(30枚入)」は税込3300円で、「不二家 銀座」と全国の「西洋菓子舗 不二家」にて2026年1月2日に発売される。