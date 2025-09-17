 映画『鬼滅の刃』、原画収録の“パンフレット副読本”が入場者特典に！20日から配布開始 | RBB TODAY
映画『鬼滅の刃』、原画収録の“パンフレット副読本”が入場者特典に！20日から配布開始

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
　吾峠呼世晴原作による「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の入場者特典第6弾が、9月20日から10月3日にかけて150万人限定で配布される。

　今回配布される「パンフレット副読本～決戦編～」は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章に登場する舞台のビジュアルと、繰り広げられるそれぞれの戦いをテーマに本編で使用された原画を収録している。全国合計150万名様限定となっている。観客お一人様につき1つプレゼントされ、通常版、IMAX版、MX4D版、4DX版、DolbyCinema版など全フォーマット共通の特典だ。

　劇場により数に限りがあり、無くなり次第終了となる。特典は非売品で、転売、内容の複写・複製等は一切禁止となっている。


《アルファ村上》

