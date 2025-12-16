 天丼てんや、3種の鯛を贅沢に使用した天丼を2026年1月3日より販売！ | RBB TODAY
天丼てんや、3種の鯛を贅沢に使用した天丼を2026年1月3日より販売！

　天丼てんやは、期間限定メニュー「新春鯛づくし天丼」を2026年1月3日から1月中旬まで販売する。

天丼てんや『新春鯛づくし天丼』

　同商品は　鮮やかな色合いと上品な味わいが特徴の青森県産「金目鯛」、弾力のある肉質で旨みがある国産「真鯛」、柔らかな身が魅力の山口県産「レンコ鯛」と、鯛づくしで仕立てた新春限定の天丼となっている。

　さらに、3種の鯛に、食べ応えがあり、見た目も華やかな「天然大海老」、古くから「先を見通す」と言われる縁起物の「れんこん」に、「はじかみ」を添え、新春を感じられる華やかな逸品に仕上がっている。また、年始の食卓にもぴったりな「新春鯛づくし天重弁当」や、店内では天丼てんや自慢の蕎麦そばと天丼を楽しめる「新春鯛づくし天丼(小)蕎麦そばセット」も用意されている。

新春鯛づくし天丼　セット価格 2,230円

　「新春鯛づくし天丼」の内容は、天然大海老、青森県産金目鯛、国産真鯛、山口県産レンコ鯛、れんこん、はじかみ(2本)添えとなっている。

新春鯛づくし天重弁当（お新香付）テイクアウト1,880円

　(小)藪そば(小うどん)セット(みそ汁付)はセット価格2,230円。テイクアウトは1,880円となっている。販売期間は2026年1月3日から2026年1月中旬予定で、一部店舗では1月1日または2日より販売する。販売時間は各店舗の営業時間内で、営業時間は店舗により異なる。販売店舗は一部店舗を除く国内の天丼てんやとなっている。

