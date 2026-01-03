首には“新しいタトゥー”が！ BLACKPINK・リサ、妖艶さも愛らしさも見せる未公開写真を次々と投稿【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが2025年を振り返り、ファンに特別なプレゼントを届けた。

リサは1月2日、自身のインスタグラムを通じて「Nothing but good memories（良い思い出だけ）」という言葉とともに、昨年の大切な瞬間を収めた複数の写真を公開した。

公開された写真でリサは、挑発的なブロンドヘアスタイルから妖艶なブラックドレスまで、正反対のコンセプトを完璧に着こなし、“ビジュアルクイーン”としての存在感を誇示している。

また、新たなタトゥーも披露。首元にくっきりと刻まれた「dream」という文字は、彼女の初のフルアルバム『Alter Ego』の最後のシングルタイトルでもあり、ソロアーティストとしてのキャリアに対する愛情と真摯さをうかがわせる。

すでに脇腹の花、腕のティンカーベル、足首のイルカ、そして自身の所属事務所名である「Lloud」のレタリングなど、意味のあるタトゥーを複数持つリサは、今回新たに「dream」のタトゥーを加えた。

（写真＝リサInstagram）

写真には、撮影現場でのビハインドカットから日常のささやかな瞬間、大きなバラの花束の前に立つ姿までが収められており、リサが過ごした激しくも美しい1年をうかがわせる。

なお、リサが所属するBLACKPINKは、1月24日から26日にかけて香港のカイタック・スタジアムで、ワールドツアー『Deadline』のフィナーレ公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

■【写真】「これはえぐい」リサ、スイムウェア姿で“完璧体型”を披露！

■【写真】「失望しました」リサ、“18歳未満禁止”ショーの写真で賛否

■【写真】リサ、熱愛説の大富豪と寄り添うツーショットが話題に