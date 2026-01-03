「もっと服を着て」超ハイレグタイプのボディースーツで悩殺！新年最初の投稿から色気あふれるスルギ【PHOTO】 | RBB TODAY

Red Velvet（レッドベルベット）のスルギが、色気あふれる姿で新年を迎えた。

スルギは最近、新年最初の投稿として、自身のインスタグラムに複数の写真とともに「2026」という短いメッセージを投稿した。

公開された写真では、夜の屋外空間を背景に、ブラックのレーストップスにレザーショーツ、ロングブーツを合わせた大胆なスタイリングを披露し、強烈な雰囲気を演出している。

写真を見たネットユーザーからは「スルギにこんな一面があったなんて」「スルギ、本当にかっこいい」「2026年もRed Velvetで行こう！」といった応援の声が寄せられ、女優のコン・スンヨンは「もっと服を着なきゃ、寒いよ」とコメントを残した。

（写真＝スルギInstagram）

なお、スルギはRed Velvetの活動に加え、ユニットの「アイリーン＆スルギ」としても活動している。

◇スルギ プロフィール

1994年2月10日生まれ。本名カン・スルギ。7年間という長い練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカル、メインダンサーを務めている。クールに見えるが非常に柔和な性格の持ち主。温厚で良く寝ることから「クマ」という愛称を持っている。

