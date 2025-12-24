 岡田紗佳、美脚をテーマに撮り下ろし！圧巻のヒップラインで魅了 | RBB TODAY
岡田紗佳、美脚をテーマに撮り下ろし！圧巻のヒップラインで魅了

撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子
　12月5日に発売された岡田紗佳のデジタル写真集『美脚輪舞曲』（扶桑社）の、誌面カットが24日公開された。


　岡田は東京都生まれの31歳。モデル、タレント、プロ雀士としてマルチに活躍している。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバーで、4th写真集『識上開花』(宝島社)が発売中だ。

　同作では美脚をテーマに撮り下ろしを実施。表紙カットから全容を公開しており、ピンクランジェリー風衣装から見えるヒップラインと脚線美で読者を魅了する内容となっている。

　ページをめくると、すらっとした女性らしいほっそりした太ももが露わになっており、彼シャツ姿も収録されている。さらにスニーカーを履いたまま、インナーブラ&ショーツのセットコーデでも、素晴らしいプロポーションとモデル脚を披露している。

　勝負を仕掛ける白ランジェリー風の衣装では、アンニュイな表情と美貌で、目線が釘付けとなる内容だ。

　プロ雀士としても活動する岡田らしく、麻雀役を彷彿とさせる『美脚輪舞曲』と題された同作。その美脚と憂いを帯びた表情で、見る者を魅了する内容となっている。


