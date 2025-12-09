AKB48・正鋳真優、グループ結成20周年記念で水着グラビア！大人びた表情を見せる | RBB TODAY

9日に発売された雑誌『ボム1月号』限定版の表紙にて、20周年を迎えたAKB48から17期生の正鋳真優が水着姿で登場した。黄色いビキニでエレキギターを手にしたり、青いチューブトップ水着で大人な表情を見せたりしている。髪はポニーテールにシュシュ、久しぶりにリップグロスも塗った姿を披露した。

限定版の表紙はAKB48の正鋳真優

また、乃木坂46の5期生・小川彩が初のソログラビアに登場した。青空の広がる河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿や、純白のシャツと短パンでコタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿を披露している。

裏表紙は乃木坂46の小川彩

AKB48の20周年とアルバム「AKB48~studio recordings コレクション~AKB48 18th Stage『ここからだ』」発売を記念して、「ここからだ」公演オープニングメンバーでもある小栗有以・下尾みう・永野芹佳・佐藤綺星・伊藤百花の5人が豪華登場。クリスマスということでサンタ帽を被った5人が、20周年をテーマに語り尽くすスペシャルな座談会を実施した。

小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）

限定版オリジナル綴じ込み付録として、正鋳真優と小栗有以・下尾みう・永野芹佳・佐藤綺星・伊藤百花の両面ピンナップポスターが付く。

限定版の裏表紙にはNMB48の龍本弥生と三鴨くるみが登場。32ndシングル「青春のデッドライン」を発売したNMB48から、今作が初選抜の龍本弥生と、今回のグラビアが初水着披露となる三鴨くるみが、ペア水着グラビアで登場した。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も公開されている。

限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみ

NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人を、どの雑誌よりも早く独占撮り下ろし。1期生から続く恒例となった大阪城前での全員集合撮影を実施。オリジナルアンケートも掲載されている。

さらに、HKT48卒業から3年半、念願のファースト写真集「ちょうどいい。」発売が目前に迫った松本日向の、独占プレビューグラビアも掲載。撮影地のベトナムらしいアオザイ姿はもちろん、セクシーなランジェリー姿や泡風呂の入浴シーンまで惜しみなく披露している。本人曰く「グラビア人生最大露出」だという。

たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界一番の注目株となった福井梨莉華も登場。今回は黒ビキニでしっとり艶っぽさをアピールしている。

澄田綾乃が衝撃の写真集「幻愛」、それに続くデジタル限定写真集「純愛」以来となる登場。クリスマスをテーマに撮影した今回も、想像を超える衝撃のグラビアに仕上がっている。新商品の情報も掲載されている。

10代最後の水着グラビアを披露してくれた蓬莱舞も登場。少女と大人の狭間を揺れ動く、今しか見られないやわらかなグラビアを掲載。誌面連動のQRコードから見られるグラビア動画でも堪能できる。

最新シングル「てか HAPPYのHAPPY!/私のラミンタッチオーネ(Lamentazione)」を発売したモーニング娘。'25から、二十歳の成人トリオの岡村ほまれ・山﨑愛生・櫻井梨央が登場。10代を振り返りながら成人式にまつわる秘話も公開している。

7thシングル「あれはフェアリー」を発売する僕が見たかった青空から、雲組オリジナルメンバーで現在は青空組で活動する岩本理瑚・須永心海・長谷川稀未の3人が登場。3人の意外な関係や、冬に関する話をたっぷりと紹介している。そのほか、本間日陽、畠中夢叶などインタビューも充実。よゐこ有野晋哉の長寿連載「超棚からボム餅」も掲載されている。