中目黒に“世界のキーマ”を味わえる新店舗が本日オープン！シビれる辛さの四川風麻辣キーマもラインナップ | RBB TODAY

株式会社ケルベロスが新店舗「挽肉堂～世界のキーマラボ～」を本日10月1日にオープンした。

メニューは4種類のキーマカレーを用意。「～3種の和出汁香る～国産実山椒のチキンキーマ」（税込1250円）は、岡山県蒜山高原の契約農家より直仕入れした今秋収穫の純国産完熟実山椒を使用。キレのある柑橘系の香りが特徴で、生姜をメインとするスパイス類と合わせた。3種の和出汁（昆布／鰹／椎茸）が優しく香る逸品だ。

「～スパイスの女王カルダモン香る～濃厚バターチキンキーマ」（税込1250円）は、香味野菜とトマトを煮詰め、生クリーム、バターを加え濃厚に仕上げたベースにカルダモンの華やかさを際立たせたスパイスの配合がライスとの相性抜群。濃厚かつスパイシーな逸品だ。

「～痺辛スパイス香る～四川風麻辣ポークキーマ（辛口）」（税込1250円）は、熟成豆板醤、豆豉、甜麺醤をベースに花山椒など四川料理ルーツのスパイス類を融合させた挽肉堂の原点となるキレがある辛口のキーマ。痺れと辛さを意味する「麻辣（マーラー）」をしっかりと感じていただける逸品だ。

本格四川風麻婆豆腐合掛け 世界のキーマ

「～XO醤×オイスター×イカ墨～広東風極みブラックポークキーマ」（税込1250円）は、XO醤×オイスター×イカ墨の3種の「旨みの塊」をスパイスと融合させた極みのブラックキーマ。最初に感じるのは紹興酒の香り。その後には圧倒的な海鮮系の旨みが押し寄せる。最後に確かにスパイスを感じていただく至極の逸品だ。

また、各メニューにはスペシャルトッピング（税込450円追加）も用意。ハーフポーションサイズで2種から4種盛りまでお好きな組み合わせで楽しめる。

コアなキーマユーザーの定番「ウェット＆ドライ」のスタイルも提供。明凛堂で定番化しつつある飴色玉ねぎとブランデーがコク深い欧風カレー、麻婆豆腐カレーに使用している「本格四川風麻婆豆腐」をお好きなキーマと組み合わせて楽しめる。

さらに、トッピング＆スープも単品で提供。「国産実山椒とあさりの佃煮」（税込250円）、「はちみつマスカルポーネ」（税込250円）、「セミドライトマトのバジルマリネ」（税込250円）、「2種チーズの極濃タルタルソース」（税込250円）を用意。

店舗は東京都目黒区上目黒2-38-11 丸金ビル 1F（明凛堂内）に位置。営業時間は11:00～22:00（LO 21:30）、座席数は16席。イートイン、テイクアウト、デリバリーに対応している。