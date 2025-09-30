 日向坂46・河田陽菜、水面に身を委ねた黒ビキニショットを披露！お洒落プールに心を奪われた一瞬を撮影 | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜、水面に身を委ねた黒ビキニショットを披露！お洒落プールに心を奪われた一瞬を撮影

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の『2nd写真集（タイトル未定）』（竹書房）から、第7弾の先行カットが公開された。

　撮影は全編デンマーク・コペンハーゲンで実施。“幸福度の高い国”として知られる北欧の美しい街並みを背景に、彼女の“今”の魅力を収録。飾らない笑顔やリラックスした素顔はもちろん、デビュー当時からは想像できないほど大人びた表情まで、ページをめくるたびにさまざまな横顔に出会える一冊だ。

　先行カットでは、コペンハーゲンを代表するデザイナーズホテルのプールで撮影したブラックビキニ姿を披露。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心を奪われ、天井を見上げたのち、ふと瞳を閉じた瞬間を捉えた一枚で、これまでになく成熟した表情が切り取られている。


