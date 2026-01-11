TWICEメンバー4人、ランジェリー姿で大胆露出！堂々とした開放的な魅力全開に【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット（Victoria's Secret）」のヤングターゲットライン「PINK」とコラボし、伝説的なビジュアルを完成させた。

去る1月9日、「VSPINK」は公式SNSを通じて、TWICEのメンバーのナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィとともにした新しいシーズンのキャンペーン写真を電撃公開した。

【写真】モモ、ほぼ丸見えのランジェリー衣装

今回の写真は、ブランドが追求する「堂々とした主体的な女性像」をTWICEならではの健康で明るいエネルギーで再解釈し、一気に視線を釘付けにした。

公開された写真のなかの4人のメンバーは、ブランドの象徴的なアルファベット「P」「I」「N」「K」を持ち、それぞれの個性を表した。

（写真＝「Victoria's Secret PINK」Instagram）

上段：左からモモ、ナヨン 下段：左からツウィ、ジヒョ

（写真＝「Victoria's Secret PINK」Instagram）

上段：左からナヨン、ジヒョ 下段左から：モモ、ツウィ

ナヨンは、チェリー模様のトップスと赤色でポイントを与え、彼女ならではの爽やかさを披露した。モモはピンクのランジェリーにファーを合わせて幻想的でありながらも、妖艶な雰囲気を醸し出した。

ジヒョは、カウボーイハットとクロップド丈のTシャツで健康的な美しさが際立つ腹筋を大胆に魅せ、“ガールクラッシュ”の魅力を発散した。

末っ子のツウィは、ハート模様のピンクのブラトップとパンツで、モデルのようなスタイルの良さと洗練された美貌を披露した。

（写真＝「Victoria's Secret PINK」Instagram）

上からナヨン、ツウィ、モモ、ジヒョ

2025年10月、TWICEはアメリカ・ニューヨークで開催された「ビクトリアズ・シークレットファッションショー2025」に参加し、華やかなステージを披露して会場を圧倒した。当時、彼女たちが着用したアイテムは、SNSを通じて拡散され、世界的な“完売現象”を起こすなど、ファッション界における強大な影響力を証明した。

なお、TWICEは2025年7月から始まった世界43地域、78公演の大型ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

