日本国籍を捨て韓国人になった歌手、北極で人生初のフルマラソンに挑戦…極限の状況に緊張 | RBB TODAY

歌手カンナムらの北極マラソンへの挑戦が、本格的に始まる。

1月11日、韓国で放送されるMBC『極限84』（原題）第7話では、「北極マラソン」の会場を訪れたクルーの様子が公開される。以前のマラソン大会とは明らかに違う雰囲気だ。

デンマーク・コペンハーゲンで開催された「北極マラソンエキスポ」の会場は落ち着いており、参加者たちの表情は固まっている。氷上で始まるコース、厳しい環境、厳しい制限時間と安全規則が1つずつ案内されると、会場は自然と厳粛になった。

特に、人生初のフルマラソンを北極で行うことになったカンナムの反応が目を引く。公開された走路と情報を確認した彼は、目をぎゅっと閉じて、負担感を隠すことができなかった。

なお、『極限84』は1月11日に韓国で放送予定だ。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

