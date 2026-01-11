元日本人K-POPアイドル、実の父親の顔を覚えていないと明かす「別れたくなくて車のトランクに…」 | RBB TODAY

ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が幼い頃の家庭環境について言及した。

去る1月10日、韓国で放送されたバラエティ番組のKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、韓国でスターとして成功したいタクヤが、久しぶりに日本の実家を訪れた。

彼は家族に心配をかけたくなくて、15年間の無名の人生をまだ伝えていなかった。アイドルとしてデビューし、タレントとして活躍中の彼は、番組での活躍が期待される出演者だった。

タクヤには2人の妹がいるが、長女は同父妹、次女は異父妹だった。彼は、「あの頃は母と自分とモモカの3人で暮らしていた。父と母のところを行き来していたら、小学3年生のときに新しい父親が登場した」と事情を話した。

（写真＝KBS 2TV）4枚目左：タクヤ

彼は、「その後、末っ子が生まれた。母と離れて暮らす時期もあり、父と離れて暮らす時期もあり、新しい学校に適応することも大変で、友達と離れることもつらかった」と幼い頃の苦衷を伝えた。

彼は、「父と別れたくなくて、車のトランクに隠れていた記憶がある。そこで父がお前はここにいろと言って、別れたのが最後だ」として、顔も覚えていない実の父親に成長した姿を見せたいと伝えた。

（記事提供＝OSEN）

