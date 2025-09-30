 声優・内田真礼＆石川界人が結婚を発表！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

声優・内田真礼＆石川界人が結婚を発表！

エンタメ その他
注目記事
内田真礼【写真：竹内みちまろ】
  • 内田真礼【写真：竹内みちまろ】

声優・内田真礼、思わずドキっとする至近距離ショット！ ビジュアルブックの表紙が解禁 | RBB TODAY
画像
人気声優・内田真礼が初のビジュアルブック『内田真礼ビジュアルブック　さくらんぼ ぼん。』（イマジカインフォス）を2月14日に発売することが決定。その表紙と特典画像が解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/27/226129.html続きを読む »

声優・内田真礼が初ビジュアルブック発売！ | RBB TODAY
画像
声優・内田真礼の初ビジュアルブックが2025年2月14日に発売される。約6年分のファンクラブ会報から未公開カットを収録し、特典付きの限定版も販売予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/29/225610.html続きを読む »

　30日、声優・内田真礼と石川界人が自身のXを更新し、連名で結婚を発表した。

　この日、二人は「このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と結婚を報告。結婚を決断した経緯としては「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。 ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い　このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました。」と明かした。また、今後の活動については「これまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と決意をつづった。

　内田と石川の結婚報告に、ファンからは「めちゃくちゃ嬉しいです」「真礼ちゃん界人くんご結婚おめでとうございます」「お二人とも末永くお幸せに」などの祝福のコメントが寄せられている。

　内田は1989年12月27日生まれの35歳。声優・女優・歌手として幅広く活動している。『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役、『約束のネバーランド』ノーマン、『ご注文はうさぎですか？』桐間紗路役などで知られる。また、内田『青春ブタ野郎』シリーズでの豊浜のどか役、石川は梓川咲太役を務め共演している。

　一方で石川は、1993年10月13日生まれの31歳声優。代表作に『ハイキュー!!』影山飛雄役、『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『ワンパンマン』ジェノス、『翠星のガルガンティア』レド役などがある。

※声優・内田真礼＆石川界人の結婚報告（内田真礼公式Xより）


UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE Blu-ray(特典なし) [Blu-ray]
￥6,959
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
内田真礼ビジュアルブック　さくらんぼ ぼん。 (声グラe-books)
￥3,450
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
you are here[BD付・初回限定盤](CD+BD+PHOTOBOOK)
￥980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

声優

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top