DOMOTO・堂本光一、結婚を発表！元AKB48・高橋みなみも祝福 | RBB TODAY

男性アイドルデュオ・DOMOTOの堂本光一が28日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトにて結婚を発表した。

堂本は「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます。」と結婚を報告。あわせて今後について「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」とつづった。結婚相手に関しては明かしていない。

堂本の発表を受け、Xでは「結婚発表」がトレンド入り。元AKB48・高橋みなみは自身のXで「こ！！光一さんが結婚！！！？？ めでたすぎる！！！！ やばい！！！ おめでとうございます」と驚きと祝福のメッセージを寄せた。ファンからは「うぉわぁぁぁぁぁ！！ついに！！」「純粋におめでとうの気持ちしかない」「お幸せに！」といった声が寄せられている。

堂本は1979年1月1日生まれ、兵庫県出身。 1997年7月21日、堂本剛とのデュオ・KinKi Kidsとしてデビューシングル「硝子の少年」をリリース。 2025年7月からはグループ名を「DOMOTO」に改名して活動している。相方の堂本剛は2024年にアイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子との結婚を発表している。