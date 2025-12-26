TBS田村真子アナ、結婚を報告！元TBS山本里菜アナも祝福「またお祝いさせてねー！！！」 | RBB TODAY

TBSの田村真子アナウンサーが26日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を報告した。

この日、田村アナは投稿で「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしまし」と報告。続けて「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」と綴り、変わらぬ活動への意気込みを示している。

この投稿に、元TBSテレビアナウンサーの山本里菜からは「まこー！！！おめでとう 末長くお幸せに またお祝いさせてねー！！！」と祝福の言葉が寄せられた。また、タレントの若槻千夏からは「朝から幸せ～ おめでとうございます～」、元サッカー選手の本並健治からは「ビックリおめでとう御座います 末永くお幸せにね！！ またラヴィットで会いましょう。」との声が寄せられている。

1996年2月3日生まれ、三重県出身。上智大学文学部新聞学科を卒業後、2018年にTBSテレビへ入社。2021年3月から朝の情報バラエティ番組『ラヴィット！』のMCを務めている。 現在の担当番組は『ラヴィット！』『夜明けのラヴィット！』など。

※TBS田村真子アナウンサーの結婚報告（田村真子アナ公式Instagramより）